Raffiche di vento e pioggia, si allaga il sottopasso di via Santissimi Martiri

Il maltempo che si sta abbattendo, in queste ore, a Salerno sta creando non pochi disagi alla viabilità.

Il traffico

A causa delle forti piogge, infatti, si è allagato il sottopasso di via Santissimi Martiri Salernitani, che collega via la medesima strada con la Lungoirno. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare con code di traffico che si sono formate nelle strade adiacenti. Monitorati anche i sottopassi di via Pietro del Pezzo e via San Leonardo che sono soggetti ad allagamenti. La pioggia ha colto di sorpresa anche molti bagnanti che sono stati costretti a fuggire dalle spiagge per farse rientro a casa. Infine, sempre a causa della pioggia, è stata rinviata anche l’inaugurazione del “Santa Teresa Beach Soccer” in programma sul lungomare cittadino.