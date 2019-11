Maltempo in Campania: prorogata l'allerta meteo, le previsioni

Resta in vigore, l'allerta meteo di colore arancione nel nostro territorio. La Protezione Civile della Campania, infatti, ha reso noto che l'allerta verrà prorogata fino alle 14 di domani, lunedì.

L'impegno

Intanto, si sono verificate nel casertano e nel salernitano le maggiori precipitazioni con valori di pioggia caduta nelle ultime 12 ore nell’area di Terra di lavoro dai 100 ai 140 mm (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 mm) e fra i 50 e i 140 mm di Tramonti (la punta massima registrata in provincia di Salerno). La Protezione civile della Regione Campania, per tutta la notte, ha provveduto a monitorare la situazione inviando associazioni di volontariato nelle aree dei Comuni che hanno fatto richiesta di supporto. Tra le zone maggiormente colpite, anche a causa della fragilità del territorio, quelle del bacino idrografico del Sarno e del salernitano con allagamenti a Castel San Giorgio, San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all'altezza di via Marconi), Nocera Superiore e Nocera Inferiore.

Parla il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo

"Si tratta di valori precipitazione consistenti nelle ultime 12 ore che, come previsto, possono mandare in crisi piccoli bacini idrografici e aree urbane con molti tombamenti (Castel San Giorgio, Mercato San Severino). Le stesse piogge vengono assorbite meglio dalla zona pedemontana e di pianura del casertano, avendo il Volturno più capacità di immagazzinare rispetto ai piccoli bacini salernitani e al Sarno. Nel caso di allerta Arancione, le indicazioni operative del Dipartimento Nazionale del 2016 suggeriscono l'attivazione dei COC, Centri Operativi Comunali, che sono di vitale importanza perché consentono ai Sindaci di coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. E' una sorta di sala operativa a scala comunale in cui le autorità competenti possono assumere decisioni in merito al superamento delle criticità legate all'evento. Dai Coc dovrebbero arrivare anche le eventuali richieste di supporto alla Protezione civile regionale. Al momento, ci risultano attivi i Centri Operativi Comunali di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Fisciano, Cava dei Tirreni, Castellabate".

Le previsioni

Nelle prossime ore sono previste condizioni meteorologiche ancora particolarmente avverse, con forti temporali, piogge intense e forti venti di libeccio dovuti ad una perturbazione di origine atlantica. Un miglioramento temporaneo è atteso a partire dalla mattinata di domani, in avista delle nuove perturbazioni che dovrebbero arrivare fra le giornate di martedì e mercoledì.

Le raccomandazioni

La Protezione civile della Regione Campania, attiva in h24, raccomanda agli enti competenti di mantenere in essere tutte le misure per prevenire e contrastare i fenomeni in atto e previsti per le prossime ore sia in ordine alle precipitazioni e ai temporali, con conseguente rischio idrogeologico, che in ordine al monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si raccomanda di prestare attenzione a tutte le comunicazioni della sala operativa regionale e del Centro Funzionale.

L'elogio di Angelo Rispoli, segretario della Csa, alla Polizia Municipale