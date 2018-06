Maltempo a Salerno e provincia: allerta Gialla della Protezione Civile

Peggiorano le condizioni meteo, nel salernitano. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta su tutta la Campania per l’intera giornata di domani.

Le previsioni

La criticità di carattere idrogeologico è di colore Giallo: scatta alle 6 di domani mattina e varrà fino alla mezzanotte. All'orizzonte, dunque, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento. La criticità Gialla per fenomeni di dissesto idrogeologico è dovuta, in particolare, a “fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione” che potrebbero determinare, tra l’altro, "danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno ed anche occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate”. Si raccomanda massima prudenza.