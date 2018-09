Bomba d'acqua ad Agropoli: allagati garage, depositi e scantinati

Una bomba d'acqua ha portato alcuni problemi di allagamenti sul territorio comunale di Agropoli, tra ieri sera e questa mattina. In particolare, i disagi maggiori si sono verificati all'interno di garage, depositi e scantinati.

I disagi

In azione, dalle prime ore dell'alba, mezzi dei Vigili del fuoco, Protezione Civile, Agropoli Cilento Servizi che stanno intervenendo sulle criticità. Diversi i quantitativi di pioggia caduti in poco tempo che hanno creato qualche disagio anche su alcune arterie cittadine non riuscendo i tombini (preventivamente liberati da detriti e fogliame nei giorni scorsi) a smaltire i notevoli quantitativi di acqua, poi defluiti con il trascorrere del tempo. La situazione ora è sotto controllo. Il sindaco Adamo Coppola è in prima linea, dal primo mattino di oggi, sui luoghi per coordinare gli interventi

Gallery