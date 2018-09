Maltempo in Campania: nuova allerta della Protezione Civile

Maltempo in vista, in Campania: la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali che potranno interessare, dalle 22 di oggi, il mare del golfo di Napoli e le isole, la stessa città di Napoli, il litorale vesuviano e la restante fascia costiera regionale, dalla Piana campana, ossia dall’area casertana, fino alla penisola Sorrentino-Amalfitana, nonché i Monti di Sarno e i Picentini.

I rischi

L'allerta è prevista fino alle 10 della mattina di venerdì, con rovesci e temporali e possibili fenomeni di dissesto idrogeologico con manifestazioni di frane anche rapide, allagamenti, ruscellamenti superficiali, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Ad essere interessate all'allerta, dunque, anche la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini (zona 3). Si raccomanda prudenza.