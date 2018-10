Maltempo a Salerno e provincia: prorogata l'allerta meteo, le previsioni

Nuovo avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali, in Campania. La Protezione Civile ha prorogato per altre 24 ore l’allerta attualmente in vigore e la estende all’intero territorio. Almeno fino alle 14 di domani, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporali che potranno essere intensi.

I rischi

Possibili fenomeni di dissesto idrogeologico, dunque, con eventuali frane, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si raccomanda prudenza.