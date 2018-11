Pioggia e vento a Salerno: disagi in Cilento, allerta meteo in corso

Maltempo e disagi nel salernitano: quella di oggi è senza dubbio una domenica umida e piovosa. Tra i danni provocati dal maltempo già nei giorni scorsi, oltre numerosi allagamenti in tutto il territorio provinciale, presso il porto di Acciaroli, è stata interdetta una rampa di accesso alla passeggiata superiore del molo di sopraflutto, per via della disgregazione di massi sottostanti che avrebbero potuto determinare dei problemi alla pubblica incolumità.

Intanto, dalle sei di questa mattina, il nostro territorio è interessato dalla perturbazione annunciata dal bollettino meteo della Protezione Civile, prevista fino a lunedì mattina. Si raccomanda massima prudenza, dunque, per le raffiche di vento che saranno molto forti, mare agitato e disagi.