Maltempo e allerta meteo, si va verso la chiusura delle scuole

Dopo le violente raffiche di vento e i temporali di queste ore, che hanno provocato ingenti danni in numerose scuole e lungo diverse strade, anche in provincia di Salernitano, il Ministero dell’Interno, tramite una circolare inviata alle Prefetture, invita a valutare l’opportunità di limitare “a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico, attraverso l’adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l’Autorità scolastica e gli amministratori locali”.

Le scuole

In provincia di Salerno, escluso il capoluogo, hanno disposto la chiusura di tutte le scuole, per la giornata di martedì 30 ottobre , i sindaci di Capaccio Paestum, Nocera Inferiore e Pagani. In Campania scuole chiuse dai sindaci di Napoli, Pozzuoli, Pompei, Ercolano, Castellammare, Pomigliano d'Arco, San Giorgio a Cremano, Ischia, Barano, Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Casamicciola, Capri e Gragnano.