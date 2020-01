Maltempo in Costiera, l'allarme della Coldiretti: "A rischio la produzione dei limoni"

Il ripristino della viabilità in Costiera Amalfitana non basta. “I nostri agricoltori chiedono interventi immediati per ripristinare i terrazzamenti danneggiati dal maltempo del dicembre scorso”: Coldiretti Salerno e Consorzio di Tutela lanciano l’allarme sulla grave situazione in cui versa al momento la Divina.​

La denuncia

Le criticità sono tante e tuttora irrisolte. Ci sono danni per circa 6 milioni di euro. Oltre 130 aziende iscritte all’Igp – quindi più della metà – risultano gravemente danneggiate. Centinaia di ettari di terrazzamenti inutilizzabili per l’imminente campagna di raccolta e per quelle successive. “Senza un intervento degli Enti preposti la produzione di limoni costa d’Amalfi igp subirà danni irreparabili” avvertono la Coldiretti e il Consorzio.