Maltempo: scatta l'evacuazione anche a Siano, malore per un uomo a Baronissi

Allarme maltempo a Siano: a seguito della comunicazione di superamento dei livelli pluviometrici previsti nel Piano di emergenza comunale, il sindaco ha disposto l’evacuazione degli abitanti residenti in zona rossa. Le strade interessate della zona Nord sono: Via Martin Luter King, P.zza Santa Maria delle Grazie, Via Vignolia, Via Fondovalle.

Il centro di accoglienza

È stato predisposto il centro di accoglienza presso la scuola di Via Botta. Ulteriori aggiornamenti saranno diramati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali dal Centro Operativo Comunale istituito presso il Comune. Per segnalare eventuali situazioni di emergenza è attivo il numero 0815182521.

Corbara

Intanto, le forti piogge della notte scorsa hanno provocato il crollo di parte della Strada Provinciale 2b che dal valico di Chiunzi conduce a Corbara. Come riporta Il Vescovado, parte esterna della sede viaria ha ceduto franando sui terreni sottostanti: in corso delle verifiche e controlli ispettivi al fine di tutelare la sicurezza. Il sindaco Pietro Pentangelo, in via cautelativa, ha firmato un’ordinanza urgente che vieta, sul tratto, transito per i soli veicoli pesanti, autoarticolati e tir.

La Valle dell'Irno

Decisamente critica, poi, la situazione nella Valle dell'Irno: a Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino, complessa la circolazione su tutte le arterie di questi tre comuni. A San Vincenzo, nei pressi del supermercato, un uomo attorno alle 10:30, per la forte ondata di pioggia, è stato colto da malore, accasciandosi: immediati, i soccorsi del 118 che lo hanno aiutato. Sempre a Baronissi, infine, dramma sventato per la caduta di un grosso albero a causa del forte vento. Fortunatamente, nessun ferito.