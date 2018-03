Mareggiate e allagamenti a Salerno e provincia: i danni per il maltempo

Nonostante con oggi inizi ufficialmente la primavera, il clima nel salernitano non dà cenno di migliorare. Disagi e caos, infatti, per il maltempo, in tutto il territorio. Da sud a nord della provincia, mareggiate, allagamenti e drammi sfiorati hanno messo in ginocchio il territorio, nelle ultime ore. Per iniziare, la polizia provinciale ha chiuso la Strada 175, sulla litoranea, a Salerno a causa della forte mareggiata che si è abbattuta sulla costa e che ha interessato anche il lungomare. Letteralmente travolte dalle onde e dai detriti, le strutture balneari di Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli. Fortunatamente, almeno al momento, non si segnalano feriti, ma danni ingenti ai lidi, tra cui El Sombrero.

Cilento

Non migliore, la situazione in Cilento. Violenta, la mareggiata ad Agnone, come mostrano le foto di Amalia Margarucci. Disagi anche ad Ascea dove le onde hanno causato il crollo del muretto di contenimento e del marciapiede del Lungomare. Abbattuto anche un palo della linea telefonica.

Costiera

Apocalittiche, le scene della mareggiata in Costiera. In particolare, come mostrano le foto di Fabio Fusco, numerosi i ristoranti allagati, le barche danneggiate e i gabbiotti dei pescatori rotti a Positano. Impressionanti mareggiate anche a Vietri, Minori e nelle altre località costiere.

L'intervento a Salerno città

Intanto, già ieri sera non sono mancati disagi a Salerno, per il cedimento di parte del manto stradale tra via Gianvincenzo Quaranta e via Papio. La polizia municipale aveva interdetto il transito sul tratto, per la messa in sicurezza ed il ripristino della situazione, deviando il traffico su via Diaz nel senso opposto a quello abituale di marcia. Sul posto era giunto anche il sindaco, Vincenzo Napoli. A provocare il cedimento, certamente anche i forti temporali.