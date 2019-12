Tempesta di acqua e vento a Salerno: alberi sradicati, caos sulla Tangenziale

Danni e disagi, a Salerno città, per il maltempo. Non solo i feriti in via Roma a causa dei due alberi finiti sulle auto, nei pressi della Provincia, infatti. Allagamenti e tempeste di vento stanno mettendo letteralmente in ginocchio il territorio: in particolare, si procede a passo d'uomo sulla Tangenziale di Salerno, nel tratto Mariconda- Sala Abbagnano, in direzione nord, mentre è stato chiuso il ponte di ingresso della SS18 di via Paradiso Pastena, con il formarsi inevitabile di code.

La tempesta in piazza

Come un fiume in piena, via Ligea (foto di Gerardo Scafuro ndr) e il sottopasso di via Santi Martiri completamente inondato dalla pioggia. Intanto, in piazza San Francesco (foto di Laura Vitale ndr), dramma sfiorato con alberi e rami sradicati dal vento. Allagate numerose strade cittadine, dal centro alla zona orientale. Traffico in tilt.