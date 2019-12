Maltempo e danni a Salerno, alberi su auto in via Roma: ci sono feriti

Tempesta di vento e pioggia, in questo venerdì pomeriggio, a Salerno. Come annunciato dalla Protezione Civile della Campania, infatti, il nostro territorio fino alle 9 di domani mattina è interessato da un'ondata di maltempo con allerta di colore Giallo.

Il fatto

In particolare, in via Roma, all'altezza della Provincia, due alberi sono stati abbattuti dalle raffiche di vento, colpendo delle auto: si sono registrati feriti, condotti prontamente in ospedale. Sul posto, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Ore di tensione, queste, in cui è consigliata la massima prudenza.

