Maltempo e danni per le raffiche di vento: chiuso il Palairno di Baronissi

E' scattata, ieri, l'ordinanza di chiusura del “Palairno” danneggiato dalla caduta di alcuni calcinacci dal tetto per effetto delle fortissime raffiche di vento che ieri hanno flagellato anche Baronissi.

Le verifiche

"Per fortuna nessun danno a persone. - ha assicurato il sindaco, Gianfranco Valiante - Sono in queste ore in corso verifiche tecniche da parte di impresa specializzata da noi incaricata per valutare la entità dei danni e naturalmente individuare i lavori di ripristino e di messa in sicurezza che faremo al più presto e senza i quali non consentiremo alcuna attività all’interno dell’impianto", ha annunciato.