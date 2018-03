Mareggiate e gelo: la conta dei danni a Salerno città

Gelo, vento e pioggia: nelle ultime ore il nostro territorio è stato messo in ginocchio dal maltempo. Da sud a nord della provincia, infatti, non sono mancati allagamenti, mareggiate e danni strutturali a lidi e a decori urbani, a causa delle condizioni meteo. Mentre Caggiano è rimasta isolata telefonicamente ed anche energeticamente a causa della caduta di alcuni arbusti e sono stati registrati problemi alla circolazione in diverse strade del territorio, non appare migliore la situazione a Salerno città.

I danni

Cartelloni pubblicitari e perfino paletti abbattuti, allagamenti e cedimenti sul lungomare, precisamente all'altezza de L'Embarcadero, infatti, hanno reso necessari interventi urgenti da parte degli addetti ai lavori. Transennata, in particolare, proprio un'area del lungomare Trieste colpita dalla violenza delle onde, mentre a Torrione, alcune mattonelle si sono staccate da una parete nei pressi della spiaggia. Si raccomanda massima prudenza.