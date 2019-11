Maltempo, adesso Salerno e provincia contano i danni

Il maltempo flagella ancora Salerno e provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese in via Roma per mettere in sicurezza alcuni alberi. I sottopassaggi sono ancora allagati in città, aperti ad intermittenza, presidiati dai vigili urbani o transennati. Adesso si contano i danni nel capoluogo e soprattuto nel territorio a Nord di Salerno, cioè nell'Agro-Nocerino-Sarnese e in costiera amalfitana.

Soccorsi

Ieri erano stati già evacuati gli uffici del giudice di pace e a Nocera era anche caduto un pezzo di strada che porta al castello Fienga. C'erano stati problemi anche all'Istituto Pucci per la caduta dell'intonaco.

Il sindaco

Amalfi è una città messa in ginocchio dalla mareggiata ma il sindaco Milano non molla e annuncia: "Ci rialzeremo". Su facebook ha rivolto un invito alla solerzia, alla laboriosità, al coraggio: "I danni della mareggiata sono ingenti e ora siamo a lavoro per restituire la normalità nel più breve tempo possibile. Ci rialzeremo anche questa volta, forza Amalfi".