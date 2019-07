Trombe marine, disagi alla circolazione e mareggiate: i danni degli acquazzoni nel salernitano

L'allerta meteo ha colpito il nostro territorio con improvvisi temporali e folate di vento. Una tromba d'aria, poi, nella baia di Sapri ha lasciato di stucco i bagnanti, rimasti affascinati e allo stesso tempo intimoriti per il surreale fenomeno. Un'altra tromba marina è stata segnalata a Villammare, nel comune di Vibonati, nei pressi della riva. Fortuatamente, non si sono registrati grandi danni o feriti.

Mareggiate in Costiera

Non è andata meglio nella costiera amalfitana, dove, come mostrano le foto e il video di Fabio Fusco, c'è stata una violenta mareggiata, come pure sulle spiagge di Maiori, Amalfi, Conca dei Marini e Praiano.

I disagi

Ancora, nell'Agro, precisamente ad Angri, un improvviso acquazzone ha messo ko la città, tra tombini saltati e strade impraticabili. L'allerta meteo è valida fino alle 20 di questa sera.