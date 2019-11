Maltempo e danni: famiglie evacuate, strade interrotte e scuole chiuse

Il maltempo continua a far danni, nel nostro territorio. A Mercato San Severino, in particolare, il tratto in Via Capocasale è stato interrotto per danni alla sede stradale. Intanto, anche il cimitero di Salerno resta chiuso a causa delle avverse condizioni meteo, per ragioni di sicurezza.

A Nocera Inferiore, intanto, come disposto dal sindaco, sono state evacuate 100 famiglie dalle proprie abitazioni a rischio di alluvioni e di colate di fango. E domani, 4 novembre, le scuole saranno chiuse. Il primo cittadino raccomanda che i residenti e chi attraversa il territorio comunale non sosti in prossimità dei corsi d’acqua nelle prossime 24 ore. In particolare, parliamo dei residenti nelle aree a bassa pendenza e depresse e comunque soggette a fenomeni di allagamento con particolare riguardo alle aree frequentemente interessate da eventi alluvionali, alias Villanova, San Mauro, Casarzano, San Pasquale, nonché i corsi d’acqua Alveo Comune Nocerino, Solofrana e Cavaiola.

