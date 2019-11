Maltempo a Salerno: alberi abbattuti e allagamenti, a Capaccio tranciato un cavo dell'alta tensione

Alberi abbattuti e strade allagate, nel nostro territorio: le raffiche di vento, in queste ore, in particolare, hanno abbattuto i rami di alcuni grossi alberi nei pressi dell’ingresso della Clinica del Sole, nel rione Petrosino. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza: fortunatamente, nessun danno a cose o persone. Massima attenzione, intanto, per i sottopassi della zona orientale, chiusi in caso di forti piogge.

Il danno

A Capaccio Paestum, in località Foce Sele, abbattuti alcuni rami che hanno invaso la Sp175, tranciando anche un cavo dell’alta tensione. Sul posto, oltre la Polizia Municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile. Si raccomanda massima prudenza: come è noto, l'allerta meteo è stata prorogata alle 12 di domenica.