Maltempo a Salerno, disagi e allagamenti: dramma sfiorato a Torrione

Allagamenti e disagi, a Salerno e provincia, per via del temporale che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio. L'allerta della Protezione Civile è valida fino alle 21 di questa sera.

I disagi

Intanto, un albero è caduto a Torrione, quando, per fortuna, nessuno si è trovato a percorrere quel tratto di strada: dramma sfiorato. A Sala Abbagnano, tombini saltati e nelle zone collinari strade come fiumi in piena, per la pioggia. Si raccomanda, dunque, massima prudenza sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Gallery