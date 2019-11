Maltempo: disagi nell'Agro e in Costiera, scatta una nuova allerta meteo

Non c'è fine al maltempo, in questo novembre: la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica Gialla. All'orizzonte, dunque, temporali e raffiche di vento a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 18 di venerdì.

Il bollettino meteo



Sono interessate solo le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono "Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale puntualmente di moderata intensità.Raffiche di vento nei temporali". I fenomeni saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Tra i possibili rischi si evidenziano: danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.



I danni

Intanto, a causa del maltempo delle ultime ore nell'Agro, diverse strade si sono allagate e, per questo, i vigili del fuoco hanno eseguito dei sopralluoghi. Inoltre, sulla strada statale 163 a Positano, in costiera amalfitana, è stato disposto il senso unico alternato perchè ci sono operai al lavoro per la messa in sicurezza del costone. Alcuni rami di alberi e pietre sono caduti sulla sede stradale. Si raccomanda prudenza.