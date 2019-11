Allerta meteo, i disagi a Salerno e provincia: sospese alcune iniziative e chiuso il cimitero

Si prendono precauzioni, a Salerno e provincia, per via dell'allerta meteo di colore Arancione prevista in Campania in questa domenica. Il Comune di Siano, per iniziare, ha disposto la sospensione del mercato del 24 novembre e ha stabilito la chiusura del cimitero comunale. Intanto, a Castel San Giorgio, in corso verifiche sul territorio da parte della Protezione Civile. In particolare, via Livatino e il sottopasso di via Petti non risultano percorribili, in quanto completamente allagati, a causa dell'ovattamento delle caditoie che non favoriscono il dreinaggio delle acque piovane. Sotto osservazione anche il Torrente Solofrana. A Cava, inoltre, sempre a causa del maltempo, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche, in particolare la "Marcia per la Vita" ed è stato rimandato il "Memorial Mario Pannullo" .



I consigli

Si ricorda, per l'intera giornata di oggi, di prestare la massima prudenza, evitando attività all’aperto e limitando al minimo gli spostamenti, facendo attenzione a possibili cadute di oggetti dall’alto. Si consiglia, poi, di spostare e mettere in sicurezza tutti gli oggetti sensibili esposti al vento e di non occupare i piani bassi delle abitazioni in caso di allagamento. Infine, è opportuno non sostare in auto o a piedi in prossimità di alberi alti e di zone depresse con accumuli di acqua piovana.