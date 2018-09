Nubifragio a Salerno: disagi e allagamenti, tombino saltato in via De Granita

Fulmini, lampi e pioggia battente a Salerno: un violento nubifragio, in pochi minuti, ha reso impraticabili le strade in città. Allagamenti ovunque, black out, come ci segnalano alcuni residenti di via Nizza, disagi alla circolazione, in men che non si dica, hanno interessato ogni quartiere.

I pericoli

Come se non bastasse, in via Paolo De Granita, è scoppiato un tombino, restando completamente scoperto, a tutto rischio di centauri e automobilisti che hanno attraversato quel tratto di strada dopo le ore 23. Allertate le forze dell'ordine, quindi, per provvedere ed evitare drammi sull'asfalto. Numerosi, intanto, anche gli interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Si raccomanda prudenza: l'allerta meteo, infatti, come è noto, interesserà anche la giornata di domenica.

