Maltempo e danni: frana a Camerota, l'intervento

Ancora disagi per il maltempo: in serata, si è verificata una frana tra Camerota e Marina di Camerota. In azione, gli uomini della Protezione Civile Cilento Emergenza del presidente Gerardo Pellegrino e alcuni cittadini volontari a bordo di mezzi.

L'avviso

Dei fatti è stato informato il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, e l’amministrazione comunale. Nessuna gravissima conseguenza.

Gallery