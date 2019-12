Maltempo e danni: frane a Giovi, la tempesta spazza anche le luminarie

Giovi in ginocchio, a causa del maltempo. Le incessanti piogge hanno provocato una serie di frane in diversi punti della zona collinare salernitana: in particolare, smottamenti a San Bartolomeo e all'altezza del Piazzale Chiesa San Nicola, nonchè a Giovi Altimari.

La tempesta ha abbattuto alberi, e fatto precipitare anche un palo su cui era installata una luminaria natalizia. Tensione alle stelle: soccorsi e forze dell'ordine in azione per mettere al sicuro i residenti.

Foto Fb "Sos Giovi"

Ancora una volta la pioggia mette in ginocchio la città ed in particolare i rioni collinari. A Giovi, in particolare, i residenti vivono disagi inimmaginabili in una città normale, figuriamoci in una città che vuole e deve essere "europea".

L'amministrazione degli sprechi e delle prebende elettorali non investe in sicurezza dei cittadini ed in tutela del territorio. Vergogna!