Maltempo, nuove frane e mareggiate tra la Costiera Amalfitana e il Cilento

Il maltempo sembra concedere un po’ di tregua alla provincia di Salerno. Ma i danni provocati dalla pioggia e dalle raffiche di vento nelle ultime 48 ore sono enormi.

La Divina

Resta critica la situazione in Costiera Amalfitana dove, questa mattina, si è registrato un nuovo smottamento in alcuni terreni situati nella zona “Casa Rosa” a Ravello dove, lo scorso sabato, si verificò la grande frana che spinse decine di abitanti ad evacuare le rispettive case. Ancora disagi in località Vettica di Amalfi, dove, ieri mattina, la SS163 è stata invasa dal terreno franato da un terrazzamento.

Il Cilento

E’ stata inghiottita dal mare, invece, la Strada del Mingardo, che collega Palinuro (Centola) con Marina di Camerota. Le forti mareggiate della scorsa notte hanno provocato il cedimento di una parte della carreggiata che, su disposizione del Comune, è stata chiusa alla circolazione veicolare. Il fiume Alento è esondato in località Torricelli al Bivio di Acquavella a Casal Velino. Ingenti i danni anche lungo il litorale di Capaccio Paestum, Eboli e Battipaglia. Ad Altavilla Silentina, invece, il fiume Calore è straripato inondando numerosi terreni. Panico, sempre la scorsa notte, ad Agropoli, dove un grosso punto è caduto in Piazza della Repubblica. Per fortuna non ci sono stati feriti.

