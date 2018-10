Maltempo, danni in Costiera: fulmine cade su un albero e strada chiusa

Vigili del fuoco e polizia municipale lavorano senza sosta a Ravello per mettere in sicurezza il pino secolare colpito da un fulmine, al Belvedere. Il pino è stato danneggiato dalla scarica elettrica che lo ha penetrato dalla base. Era stato messo a dimora nel 1932 in occasione dell'inaugurazione dello spazio pubblico alla presenza della regina Maria Josè di Savoia. Il fulmine per fortuna non lo ha fatto cadere e non lo ha incendiato.

Il sopralluogo

L'albero in parte squarciato è ora oggetto di verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e dell'ufficio tecnico. Il Comune, che ha provveduto a interrompere il transito su Via San Giovanni del Toro, ha sollecitato l'intervento di un agronomo per una perizia di stabilità utile a valutare le condizioni dell'albero. Sul posto è presente il sindaco Salvatore Di Martino che insieme ai tecnici ha preso atto dell'entità dei danni causati dal fulmine abbattutosi questa notte nei giardini del belvedere e in seguito al quale è saltato il quadro elettrico della pubblica illuminazione all'interno dell'area di Principessa di Piemonte. Con la Via San Giovanni del Toro chiusa precauzionalmente per le verifiche all'albero il transito pedonale è consentito da via Wagner e via Costantino Rogadeo.

Scuole in provincia

Le avverse condizioni meteo hanno spinto alcuni sindaci a firmare un'ordinanza di chiusura delle scuole, in via precauzionale. E' accadutoi ad Angri, Cava de' Tirreni, Roccapiemonte.



