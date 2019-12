Allerta meteo in Campania prorogata fino a domenica, le previsioni per Natale

Prorogata, l'allerta meteo Arancione su tutta la Campania, fino alla mezzanotte di domani, domenica 22 dicembre. La Protezione civile regionale, infatti, ha annunciato altre 24 ore di maltempo sull'intero territorio. L'attenzione è massima e resta altissima per "precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte". I temporali, in qualche zona, potrebbero avere anche forte intensità.

Esiste, come sempre, un rischio Idrogeologico di tipo diffuso che, al suolo, potrebbe determinare instabilità di versante con frane e colate rapide di detriti o fango, con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e un significativo scorrimento delle acque nelle strade, anche con trasporto di materiali. All'orizzonte, possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie per il forte vento, nonchè caduta massi, tra fulmini e grandinate.

Temporali intensi fino al pomeriggio di domani, quando le precipitazioni gradualmente lasceranno il posto ad un significativo incremento del vento. L'attenzione è massima su tutta la Campania e la sala operativa regionale sta già coordinando gli interventi sul territorio a supporto dei Comuni e dei Vigili del fuoco, dove richiesto.

Si invitano i Comuni a mantenere attivi tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in atto anche per tutta la giornata di domani, in linea con i rispettivi piani di protezione civile.

Si rappresenta la necessità di controllare le strutture pubbliche esposte alla sollecitazione dei venti e del moto ondoso e, in particolare, oltre a quelle abituali (cartellonistica, verde pubblico, banchine, etc...) le luminarie natalizie