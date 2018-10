Pioggia a Salerno, traffico in tilt e allagamenti: monitorati i sottopassi

Il maltempo che, in queste ore, si sta abbattendo anche in provincia di Salerno sta creando non pochi disagi alla viabilità.

Il traffico

A Salerno città, ad esempio, si registrano forti rallentamenti alla circolazione nel quartiere Carmine, nei pressi del Parco Pinocchio, tra Piazza Casalbore e via Dei Principati, in via Vinciprova, tra via Torrione e Corso Garibaldi. Ma anche lungo la Tangenziale a Fratte e lungo il raccordo Salerno-Avellino verso il capoluogo. Qualche disagio anche lungo la Strada Statale 18, che collega Battipaglia con le altre città a sud della provincia.

I controlli

Gli agenti della polizia municipale di Salerno stanno monitorando i sottopassi che, soprattutto quando piove, si allagano con frequenza. Si tratta di quelli situati in via Pietro del Pezzo, via San Leonardo e nei pressi del Parco Mercatello.

Le previsioni

Fino a martedì continua l’allerta meteo già diramata dalla Protezione civile della Regione Campania. Le precipitazioni più abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare un livello di colore Arancione sono attese ancora sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’Alto Volturno.