Allarme maltempo a Salerno, alberi caduti in via Palestro e via Vernieri

Ancora maltempo, questa mattina, a Salerno, dove le forti raffiche di vento e la pioggia incessante hanno continuato a creare non pochi disagi alla popolazione.

La paura

Attimi di panico si sono vissuti, intorno alle 7.20, in via Palestro, a Torrione Alto, dove un albero di grosse dimensioni è caduto sulla strada danneggiando diverse autovetture e bloccando la circolazione veicolare. Spaventati i residenti che, dopo aver udito un forte boato, sono scesi in strada per accertarsi dell’accaduto. Fortunatamente non risultano feriti. E, sempre questa mattina, un albero è caduto in via Vernieri, a poca distanza dalla scuola "Barra".

