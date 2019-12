Maltempo, famiglie evacuate a Sarno: Costiera e Cilento in ginocchio

Il forte maltempo che, ormai da ore, si sta abbattendo su tutto il territorio salernitano, sta provocando non pochi disagi alla popolazione. Non solo nel capoluogo, dove, dopo le frane e gli allagamenti di ieri, un grosso albero ha paralizzato la circolazione in via Palestro, ma anche nel resto della provincia.

Nell’Agro nocerino sarnese

A Sarno, nel cuore della notte, sono state evacuate cinque famiglie residenti nella zona compresa tra Via Nunziante e il complesso multifunzionale "Saretto Eventi" a causa del distacco di un lastrone di breccia cementato. Piena emergenza anche a Scafati e precisamente in via Lo Porto, altezza “Occhio di Bue”, che risulta completamente allagata; molte strade sono rimaste al buio e il fiume Sarno è a rischio esondazione. Disagi anche a Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino.

In Costiera Amalfitana

Dopo i movimenti franosi di sabato sera, che hanno mandato in tilt la circolazione veicolare, questa mattina un grosso albero si è abbattuto in Piazza Flavio Gioia, ad Amalfi, sfondando l'area di un cantiere, finendo su un furgone. Per fortuna non risultano feriti. Ancora problemi alla circolazione a Cetara e Vietri sul Mare.

Nel Cilento

La situazione peggiore si sta verificando nel comune di Centola, a Palinuro dove l’esondazione di Lambro e Mingardo ha allagato attività commerciali, garage e locali interrati. A Camerota massi sulla strada del Ciglioto e strada del Mingardo minacciata dal mare. Un muro è crollato sulla SS18, chiusa tra Prignano Cilento e Torchiara.