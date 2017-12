Maltempo e mareggiate nel salernitano, i surfisti si preparano a sfidare le onde

Maltempo nel salernitano: dalla notte, come annunciato, forti temporali stanno interessando l'intera provincia. Nelle prossime ore, secondo quanto previsto dalla Protezione Civile regionale, potrebbero esserci forti mareggiate per le raffiche di vento. Possibili disagi per i residenti.

I surfisti

Al di là degli inevitabili disagi, a Salerno si stanno organizzando per il 29 dicembre i Surfisti dell’Irno pronti a sfidare le onde per salutare l’anno che volge al termine ed accogliere il 2018. Curiosità.