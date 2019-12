Maltempo e disagi: sospeso il servizio navette, chiuso il villaggio di Babbo Natale

Pioggia battente nel nostro territorio: come previsto dalla Protezione Civile, infatti, fino alla mezzanotte di oggi, sabato 21 dicembre, vige l'allerta meteo di colore Arancione a Salerno e provincia. A causa delle forti precipitazioni e delle raffiche di vento in questo fine settimana, oggi e domani, non sarà attivato il servizio navette Arechi-Concordia per Luci d'Artista. Pertanto la circolazione sul Lungomare sarà quella ordinaria.

I provvedimenti

Restano in vigore solo le restrizioni alla circolazione previste per le Luci d'Artista nelle zone adiacenti al Teatro Verdi. Mareggiate in città, intanto, con un atteso peggiormanento dal pomeriggio. Diverse, le disdette da parte dei turisti curiosi delle luminarie, per un week-end che sarebbe dovuto essere da bollino rosso. Tra gli altri provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali, l'ordinanza sindacale del Comune di Fisciano che ha disposto la chiusura del villaggio di Babbo Natale, oggi, 21 dicembre, sempre a causa condizioni metereologiche avverse.

I disagi

Si segnalano allagamenti da nord e sud della provincia, con situazioni che richiedono particolare prudenza, specie in Costiera, come mostra il video di Fabio Fusco: l'asfalto, sulla SS163 Amalfitana, si è trasformato in una saponetta, per via delle abbondanti precipitazioni. Rallentamenti, poi, tra Fratte e la Valle dell'Irno (vedi foto in basso ndr ), come in altri tratti di strada a Salerno. Si raccomanda prudenza.

