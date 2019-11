Maltempo: evacuate due strutture sanitarie a Siano

Due, le strutture sanitarie evacuate a Siano. Lo ha deciso il sindaco, Giorgio Marchese, a scopo precauzionale, per via del superamento del livello pluviometrico passando alla fase operativa di allarme per la classe VI (colate rapide di fango) che prevede l'evacuazione dalla zona rossa, secondo il piano comunale di protezione civile.

L'evacuazione

Stamane, dunque, sono state trasferite 63 persone che sono in cura nelle strutture di via Santa Maria Delle Grazie. Un gruppo è stato ospitato presso il centro di accoglienza di via Botta, mentre un altro, con l'ausilio di ambulanze, è stato trasferito in un centro specializzato di Sarno. Il primo cittadino, intanto, ha disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani.