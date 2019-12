Frane e smottamenti, ecco le strade chiuse in provincia di Salerno

Il Centro Coordinamento Soccorsi, insediatosi ieri presso la Prefettura a causa del maltempo, ha fatto stamattina il punto della situazione in provincia circa lo stato della viabilità.

Le strade chiuse

In particolare, la Provincia segnala la chiusura al traffico delle seguenti strade: la ex statale 18 a Vietri sul Mare, a Rutino e a Prignano Cilento per frane; per allagamenti, invece, le provinciali 56 a Prignano Cilento, la 46 a Lustra, la 373 Ravello - Scala, la 28 Montecorvino Rovella - Montecorvino Pugliano, la 350 ad Eboli, la 105 a San Mango Piemonte, la 82 a Santa Marina, la 317 e la 334 Serre-Eboli. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ed il Genio Civile stanno effettuando verifiche sui siti interessati dalle frane, con priorità lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”. L’Anas, dal canto suo, ha disposto da ieri la chiusura dalla Strada Statale 163 dal km. 29+000 (località Capo d’Orso) al km. 49.500 (bivio per Raito) in entrambe le direzioni.