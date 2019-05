Temporale a Salerno: la città va in tilt, dramma sfiorato al Porto

Violento temporale, stamattina, a Salerno: il meteo folle di questi giorni sta mettendo in ginocchio la città, arrecando non pochi disagi. In tilt, il traffico in tangenziale, mentre sono stati diversi gli allagamenti in alcune zone, come la zona industriale. Anche sul Carmine e sulla Lungoirno, rallentamenti ed automobilisti incolonnati.

In città

A Salerno, ieri, nel porto, le raffiche di vento hanno provocato la rottura degli ormeggi della nave Grimaldi: immediato l’intervento del rimorchiatore. Attimi di tensione, ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

In costiera

Dramma sfiorato, sempre ieri, in Costiera Amalfitana, dove una tromba d'aria, tra Maiori e Ravello, ha fatto volare tavolini e sedie, arrecando anche notevoli danni agli stabilimenti balneari.