Tromba d'aria in Costiera, voragine sul lungomare a Salerno: i danni del maltempo

Il maltempo di queste ore sta provocando numerosi disagi anche in provincia di Salerno. Una delle più colpite è la Costiera Amalfitana: questa mattina, infatti, una tromba d’aria ha danneggiato diverse strutture situate sul lungomare di Maiori, divelto cartelli stradali e sradicato alcuni pini marittimi. Non solo. Anche il tetto di un ristorante è stato scoperchiato dalle forti raffiche di vento.

La pioggia

Smottamenti si sono registrati in diverse strade dell’Agro nocerino sarnese, mentre veri e propri allagamenti si sono verificati sia a Salerno che nella zona sud della provincia. Sempre nel capoluogo una piccola voragine si è aperta dinanzi all’ Embarcadero sul lungomare Trieste. I tecnici dell’ufficio di pubblica incolumità del Comune sono stati costretti a transennare l’area. Notte di intenso lavoro, dunque, per i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Fortunatamente non risultano feriti.

Le previsioni