Maltempo, avvistate trombe marine tra Salerno e il Cilento

Il maltempo di queste ore sta regalando ai salernitani non solo allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione veicolare. Ma anche scatti fotografici davvero unici. Una nostra lettrice, infatti, ci ha inviato la foto di una tromba marina a largo del capoluogo, scattata da via Cavallo, nel quartiere Carmine. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata odierna e fortunatamente la tromba marina si è esaurita in mare, senza giungere sulla costa.

Nel Cilento

Altre due trombe marine si sono registrate, nel pomeriggio, a largo di Castellabate. E, anche in questo caso, non hanno provocato danni a cose o persone. Dalla Capitaneria di Porto fanno sapere che la situazione è sotto controllo.