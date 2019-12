Luci, il maltempo non ferma i turisti: concerto sotto la pioggia in Piazza Portanova

Nonostante il maltempo che da ieri si è abbattuto anche su Salerno, oggi centinaia di visitatori sono giunti in città per ammirare le Luci d’Artista. Muniti di impermeabili e ombrelli, giovani, famiglie e gruppi di comitive hanno passeggiato lungo le principali strade del centro. Particolarmente affollata (come mostrano le foto di Antonio Capuano) è stata ancora una volta la villa comunale.

Il concerto

Ma la pioggia e il vento di queste ora non ha fermato neanche il concerto di Natale, diretto dal maestro Daniel Oren, sotto l’albero in Piazza Portanova che si è tenuto regolarmente. Presenti anche il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete. Sul palco il di coro voci bianche del Teatro Verdi.