Maltempo: Unicredit, in Campania moratoria mutui per danneggiati

Dopo le calamità che hanno provocato frane e allagamenti in Campania e che continuano ad abbattersi sulla provincia di Salerno, come testimoniano le numerose frane che si sono verificate oggi in Cilento e in Costiera Amalfitana, ad Amalfi ed a Maiori, Banca UniCredit ha varato diversi interventi di sostegno a favore delle comunità colpite.

L'iniziativa

Via libera alla moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dagli eventi atmosferici. La banca mette inoltre a disposizione un prestito sostegno con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subi'to danni a causa del maltempo e il pacchetto nuovo credito alle imprese, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dal maltempo