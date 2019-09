Maltrattamenti per l'ex convivente: arrestato un 41enne, denunciato l'amico armato

Carabinieri in azione, ad Agropoli: ieri sera, infatti, i militari hanno arrestato in flagranza un pluripregiudicato 41enne di Baronissi, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della ex convivente ed è stato denunciato un 40enne pluripregiudicato di Pollica.

La denuncia

La vittima, allontanatasi dall’abitazione del convivente, si era recata alla Stazione Carabinieri di Agropoli per denunciare diversi episodi di maltrattamenti, segnalando la presenza dell’ex nei pressi della Caserma, insieme ad un altro pluripregiudicato. Così, i carabinieri si sono messi alla ricerca dei due che sono stati rintracciati e trovati in possesso di diversi coltelli a serramanico, un tirapugni metallico e un bastone animato.

L'arresto e la denuncia

L’ex convivente è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale di Vallo della Lucania, mentre l’altro uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere.