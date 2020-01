Maltrattavano due cagnolini a Sacco, scoperti dal drone: interviene la Forestale

In azione, i Forestali di Valle dell’Angelo: grazie ad un drone, hanno scoperto due cani vittime di maltrattamenti a Sacco. In particolare, i carabinieri hanno individuato un Beagle e un cane meticcio legati con catene molto corte a degli alberi, con scarsa quantità di cibo e acqua e senza riparo.

Il provvedimento

Recandosi sul posto insieme ad un veterinario dell’Asl, dunque, i militari hanno elevato la sanzione ai proprietari degli animali che, entro quindici giorni, dovranno porre fine ai maltrattamenti scoperti. A monitorarli, sarà la stessa Forestale: se le condizioni di vita dei cani non migliorassero come disposto, gli animali saranno sequestrati, mentre gli imprenditori accusati verranno denunciati per maltrattamento.