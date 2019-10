Picchiava la compagna davanti ai bambini: arrestato a Roma un 34enne salernitano

Picchiava la compagna davanti a figli piccoli, da mesi. E' stato arrestato a Roma un salernitano: i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno messo fine ieri all'incubo vissuto da una 34enne del posto. Il suo compagno convivente, coetaneo, originario della nostra provincia, infatti, da mesi la maltrattava.

L'intervento

Intervenuti su richiesta al 112, i militari sono giunti nell'abitazione della coppia, in via Pietro Bembo, a Primavalle, dove hanno trovato la donna in stato di agitazione e con evidenti segni di percosse. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita, poco prima, dal compagno, davanti ai bambini aggiungendo che tali episodi andavano avanti da tempo, anche se lei non li aveva mai denunciati. L'uomo è stato rinchiuso a Regina Coeli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, mentre la vittima è stata medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale "Cristo Re" per le contusioni riportate.