Picchiava la convivente, dinanzi ai figli: arrestato medico di Agropoli

E' accusato di maltrattamenti in famiglia, un medico di Agropoli che è stato tratto in arresto dopo la denuncia della vitttima. La donna ha raccontato di aver subito più volte violenze anche davanti ai figli.

L'arresto

Dopo le indagini, l'uomo è finito agli arresti domicilari, presso una abitazione diversa da quella in cui abitava con la donna. Continuano gli accertamenti, per far luce sul caso.