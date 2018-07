Maltrattamenti, offese e minacce alla moglie perchè "lo tradiva": 42enne a processo

A processo, il 42enne di Sarno denunciato dalla moglie per maltrattamenti, offese e minacce avvenuti fino al 2 giugno scorso. In quel giorno, l'uomo fu arrestato in flagranza di reato: le aggressioni, dinanzi alla figlia minore, si verificavano per la convinzione che la consorte lo tradisse.

La denuncia

Dietro quella violenza praticamente quotidiana c’era la convinzione di un tradimento: secondo il 42enne la moglie aveva un altro, e ciò era sufficiente a giustificare le botte. Le aggressioni si consumavano anche in presenza della figlia minore. «Tua madre deve essere bruciata viva», diceva l’uomo alla figlia; oppure si rivolgeva ad altre persone spiegando i suoi propositi: «quella l’ammazzo». Ancora, l’uomo spargeva odio in ogni circostanza, parlando con chiunque: «portatemi in carcere oppure la uccido entro domani». L’uomo, secondo l’accusa, picchiava la vittima di continuo, afferrandola e sbattendola con la testa contro un mobile, prendendola per i capelli e trascinandola a terra. Il tutto condito da sms e messaggi What's App conditi da minacce di ogni tipo.

Il divieto di avvicinamento

Attualmente il 42enne è sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, come stabilito dal gip. Sarà giudicato con rito immediato.