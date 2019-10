Alunni maltrattati alla scuola materna: indagini chiuse per tre maestre

Il pm Elena Guarino della Procura di Salerno ha chiuso le indagini a carico di tre maestre della scuola materna di Olevano sul Tusciano, accusate di maltrattamenti nei confronti dei loro piccoli alunni.

L'inchiesta

A far scattare le indagini dei carabinieri la denuncia di una madre di uno dei bambini. Immediata l’installazione di telecamere all’interno del plesso scolastico che hanno consentito di ricostruire gli episodi di violenza. Nei filmati si vedono le maestre afferrare i bambini per il braccio e trascinarli con forza, scuoterli violentemente e sgridarli; spesso venivano afferrati per i capelli e a volte imboccati con la forza, a cui si sarebbero aggiunte delle minacce. Secondo la Procura di Salerno, le tre indagate facevano vivere le ore di lezioni ai loro alunni in una costante soggezione psicologica.