"Zozzosi, asini, cretini", maltrattava gli alunni: sospesa insegnante a Giffoni

Un’insegnate di 54 anni, residente a Giffoni Valle Piana, è stata sospesa dal servizio perché accusata di presunti maltrattamenti nei confronti degli alunni.

La storia

Mercoledì i carabinieri di Battipaglia, infatti, hanno notificato il provvedimento disposto dal Gip del Tribunale di Salerno: non potrà svolgere la sua professione per i prossimi dodici mesi. L'inchiesta della Procura è nata a seguito delle denunce dei genitori dei piccoli di Giffoni Valle Piana, che avevano rappresentato agli inquirenti il malessere dei propri figli, tutti alunni della scuola dell'infanzia situata in località Santa Caterina.

I maltrattamenti sono stati documentati da intercettazioni audio e video, che hanno consentito di scoprire i comportamenti dell'insegnante nei confronti dei bimbi all'interno dell'aula. La donna, secondo le “prove” raccolte dagli inquirenti, schiaffeggiava i piccoli, di età compresa fra i 3 e i 5 anni, oltre a tirargli capelli e orecchie. E, spesso, li definiva anche "zozzosi, asini, scemi, cretini, cafoni". Il suo comportamento aveva generato un continuo stato d’ansia e paura nei bambini, sia in quelli che subivano direttamente i maltrattamenti che negli altri che assistevano alle violenze.