Maltrattava moglie e figli, arrestato 55enne a Marina di Camerota

Un 55enne originario di Napoli è stato arrestato dai carabinieri a Camerota. L’uomo, incensurato, era ricercato dallo scorso 30 agosto per via di una condanna di due anni e otto mesi emessa, a suo carico, con l’accusa di maltrattamenti.

Le accuse

Egli, infatti, è accusato di aver maltrattato per dieci anni, dal 1999 al 2008, sia la moglie che i due figli. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 55enne all’interno di un noto bed and breakfast di Marina di Camerota in compagnia di una donna. Era in vacanza. Dopo averlo identificato, lo hanno rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.