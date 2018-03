Truffatrice si "impossessa" della storia di Armandino e aggredisce le Iene: la mamma del piccolo dal legale

Non è rimasta immobile dinanzi alla scandalosa truffa messa in atto da Maristella Mele: Samantha Maglio, la mamma del piccolo Armandino, baby tifoso Granata reduce da una dura lotta con un brutto male, si è rivolta ad un avvocato per fare giustizia e non farla passare liscia alla truffatrice. Maristella Mele, infatti, aveva usato la storia di Armandino per commuovere ignare vittime sul web e vendere della merce a fini benefici: in realtà i prodotti acquistati non venivano neppure recapitati ai destinatari. Individuata da Le Iene, la donna è arrivata ad aggredire fisicamente l'inviata del noto programma di La7. Così, la vera mamma di Armandino che ora è in salute per la gioia di tutti, si è rivolta ad un legale ed ha pubblicato una nota sul suo profilo Facebook.

La nota dell'avvocato Francesco Conte