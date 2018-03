Mattinata senz'acqua a Salerno: la segnalazione

Disagi questa mattina in zona parco Arbostella a Salerno. Alcuni nostri lettori, infatti, ci hanno segnalato che i rubinetti delle loro abitazioni sono stati a secco per più di 30 minuti. "Non abbiamo ricevuto alcun avviso - ci hanno spiegato - e non sappiamo cosa sia successo". Dopo più di mezz'ora la situazione è tornata alla normalità non mancando, però, di causare disagi più per la mancanza di notizie in merito che per l'attesa del ripristino della rete idrica.